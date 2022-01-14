منها السرقة وتعاطي المخدرات وترويجها.. توقيف أشخاص في منطقتي برج البراجنة وأنطلياس بجرائم عدة (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة، المواطنين (م.ح) و(ف.ي) و(أ.م)، المطلوبين بجرائم سرقة دراجات نارية والسلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين وتعاطي المخدرات.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة أنطلياس المواطن (ا.م) والسوري (ب.ش) داخل سيارة رباعية الدفع لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.