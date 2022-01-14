منها السرقة وتعاطي المخدرات وترويجها.. توقيف أشخاص في منطقتي برج البراجنة وأنطلياس بجرائم عدة (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة، المواطنين (م.ح) و(ف.ي) و(أ.م)، المطلوبين بجرائم سرقة دراجات نارية والسلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين وتعاطي المخدرات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/7QlCbG6soZ pic.twitter.com/JhBU47kqGh
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 14, 2022
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة، المواطنين (م.ح) و(ف.ي) و(أ.م)، المطلوبين بجرائم سرقة دراجات نارية والسلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين وتعاطي المخدرات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/7QlCbG6soZ pic.twitter.com/JhBU47kqGh