لبنان

يمق: عمال لافاجيت سيباشرون ليلا إزالة النفايات من شوارع الفيحاء

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:16
A-
A+
Doc-P-907167-637777810699039387.jpg
Doc-P-907167-637777810699039387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في بيان، أن "عمال اللافاجيت سيباشرون ليلا إزالة النفايات من شوارع مدن الفيحاء"، وقال: "إن مدير اللافاجيت العميد سعيد الرز أبلغني في اتصال هاتفي تعليق إضراب العمال، نتيجة سلسلة المشاورات التي أجريتها مع المسؤولين في الحكومة ونواب المدينة، الذين عملوا على إيجاد حلول ترضي العمال وتمكنهم من الحصول على مستحقاتهم، وسط أزمة اقتصادية خانقة في طرابلس وكل لبنان".
 
وأكد "دعمه وتضامنه مع مطالب عمال شركة اللافاجيت"، داعيا "المسؤولين إلى إيجاد حل دائم لعدم تكرار هذه الأزمة حيث تراكمت النفايات في شوارع مدن الفيحاء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-01-14
17:15 | 2022-01-14
17:06 | 2022-01-14
17:03 | 2022-01-14
17:01 | 2022-01-14
16:35 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website