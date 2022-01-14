لبنان

قائد الجيش استقبل سفير الهند ومدير التعاون العسكري في القوات المسلحة لكوريا الجنوبية

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:30
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، سفير جمهورية الهند الدكتور سهيل عجاز خان، يرافقه الملحق العسكري الهندي الكولونيل صوريا رولا.
 
كما واستقبل مدير عمليات التعاون العسكري المدني في القوات المسلحة لكوريا الجنوبية الجنرال جانك دوك سانغ مع وفد مرافق. وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين والجيش اللبناني.
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