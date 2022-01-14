الراعي استقبل وفدا من الطائفة المعمدانية الإنجيلية حول العالم وهيئة مكتب الرابطة المارونية وفاعليات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، وفدا من الطائفة المعمدانية الإنجيلية حول العالم ضم الأمين العام للاتحاد المعمداني العالمي الدكتور إيليجه براون، نائبة رئيس الاتحاد المعمداني العالمي في منطقة الشرق الأوسط الدكتورة لينا رعد، نائب رئيس مجمع الكنائس المعمدانية الإنجيلية القس جوزيف القزي، والأمين العام للمدارس الإنجيليَّة في لبنان الدكتور نبيل قسطه، ورافقه رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة خوري.وعرض الوفد للراعي "واقع التعليم الخاص في لبنان"، مؤكدا "وقوفه بجانب الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وتأييده لمواقف البطريرك الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بموضوع حيادية لبنان ونأيه عن الصراعات الإقليميَّة، وأهميَّة التوازن في المواقف اللبنانيَّة، من أجل بناء دولة قوية قادرة على خدمة الشعب اللبناني بكل أطيافه".وشدد الوفد على "ضرورة المضي قدما في رص الصفوف والتعاون الفعَّال ما بين المؤسسات التربوية كافة في لبنان بهدف خدمة تلامذة هذا الوطن، لا سيما ذوي الصعوبات التعلمية".وذكر رئيس الوفد بأن "الإنجيليين والكاثوليك كانوا السباقين في تأسيس أرقى الجامعات والمدارس الثانوية منذ القرن التاسع عشر في لبنان، الأمر الذي ساهم في جعله قبلة الشرق تربويا وثقافيا. واليوم، يأتي الحوار والعمل المشترك ليؤتي نتائج مميزة مع تغير الظروف والحاجات التربوية.وأخيرا، دعا براون "الراعي إلى زيارة مقر الإتحاد المعمداني العالمي في واشنطن العاصمة، وترؤسه مؤتمرا لدعم القطاع التربوي في لبنان".من جهته، قال خوري: "إذا كان هناك وجه نعتز به في الخارج، فهو المستوى العلمي والثقافي لشبابنا وشاباتنا. ولهذا السبب، نقوم بكل المحاولات كي لا نفقد هذا الكنز الثمين، الذي هو مستقبل الوطن، وكل انفتاح من أي جهة كان هو مطلوب ومرحب به. اليوم، نحن أمام تعاون مع الكنيسة المعمدانية لمساعدة طلاب لبنان الذين يمرون في ظروف اقتصادية صعبة، كي يحظوا بمستقبل أفضل".هيئة مكتب الرابطة المارونيةوكان الراعي استقبل هيئة مكتب الرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر في زيارة تهنئة بالأعياد، تم خلالها وضع الراعي في صورة نشاطات ومشاريع الرابطة في السنة المقبلة.رابطة قدامى الإكليريكية المارونيةكما استقبل وفدا من الهيئة التنفيذية لرابطة قدامى الإكليريكية المارونية برئاسة الدكتور أنطوان سعد، أطلعت الراعي على "برنامج احتفالات اليوبيل الخمسيني لإنشاء الرابطة.كما تمنى الوفد سنة مباركة للراعي.الخازنواستقبل الراعي عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في زيارة تهنئة بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.وكانت مناسبة للتداول في الأوضاع الداخلية وتداعيات الانهيار الاقتصادي والانحدار السياسي والهاجس الصحي، فضلا عن قلق مسيحيي لبنان والشرق على مستقبلهم وحضورهم ورسالتهم.ومن زوار الصرح الوزير السابق منصور بطيش، المطران سمعان عطا الله، الأب جورج ناصيف، ولجنة "يوبيل الإرشاد الرسولي".