نفاد مازوت "الاتصالات" يهدد بعزل الجنوب هاتفياً وحل مؤقت بمسعى من بهية الحريري

اثر نفاد مادة المازوت من مولدات سنترالي صيدا وصور بسبب تأخر معالجة مشكلة صرف إعتمادات وزارة الاتصالات الخاصة بتسديد مستحقات الموردين للمادة، ما بات ينذر بتوقف السنترالين عن العمل ويهدد بعزل منطقة الجنوب هاتفياً وكشبكة انترنت وما يمكن ان يتسبب به ذلك من مشكلات تقنية واعطال مختلفة، تم إيجاد حل مؤقت يضمن استمرارية عمل السنترالين، ويتمثل بتزويدهما بكمية تقدر بـ5000 ليتر من المازوت لحين معالجة المشكلة على ان تتم إعادة الكمية المذكورة عند تسلم الوزارة للمادة من الموردين، وذلك بمساع قامت بها رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري.وأجرت الحريري لهذه الغاية اتصالا بكل من مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي ومدير عام هيئة " اوجيرو " عماد كريدية وابلغتهما بأنه سيتم تزويد سنترالي صيدا وصور بهذه الكمية من المازوت لتأمين استمرارية عملهما لحين حل هذه المشكلة آملة بالتسريع بمعالجتها ، وقالت انه " من غير المقبول ان تتوقف سنترالات صيدا والجنوب عن العمل لأي سبب من الأسباب نظراً لكونها مرافق أساسية خدماتية حيوية للمواطنين ولكل القطاعات الأخرى في محافظة الجنوب ككل ".وبناء عليه ، كلفت الحريري منسق عام تيار المستقبل في الجنوب مازن حشيشو بمتابعة هذا الموضوع حيث تم بعد ظهر الجمعة تفريغ 3 آلاف ليتر مازوت في سنترال صيدا وألفي ليتر في سنترال صور .