وزارة الصحة: 657 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت بين 7 و9 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 7 و9 كانون الثاني، وأظهرت النتائج وجود ستمئة وسبع وخمسين (657) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 07/01/2021 كالتالي: (194 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثماني حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (تسع حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 527 (سبع حالات إيجابية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ست حالات إيجابية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (حالة إيجابية واحدة)رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثماني حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ست حالات إيجابية)رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (أربع حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (سبع حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)رحلة هامبورغ : شركة DE رقم 876 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ست حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (سبع حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (عشر حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (خمس حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (أربع حالات إيجابية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 08/01/2021 كالتالي: (225 حالة إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ست حالات إيجابية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (ثماني عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (خمس حالات إيجابية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 3946 (خمس حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (سبع حالات إيجابية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ست حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (سبع حالات إيجابية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالتان إيجابيتان)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ست حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ست حالات إيجابية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (أربع حالات إيجابية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (أربع حالات إيجابية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (خمس حالات إيجابية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (خمس حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (خمس حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (أربع حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (سبع حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (خمس حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس عشرة حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 437 (ست حالات إيجابية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (عشر حالات إيجابية)وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي: (238 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (خمس حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (أربع حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (خمس وعشرون حالة إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (خمس حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (عشر حالات إيجابية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (تسع حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (خمس حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (أربع حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ست حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (أربع حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (سبع حالات إيجابية)رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (خمس حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (تسع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (تسع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (تسع حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (أربع حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (عشر حالات إيجابية)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)".