توقيف شخصين في منطقة صحراء الشويفات.. وهذا ما ضبط بحوزتهما

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، السوري (ح.ف) والفلسطيني (خ.ع.م) المطلوبين بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، والقيام بأعمال السرقة، ومحاولة خطف فتاة. ضُبط بحوزة الأوّل 86 ظرفاً من مادة الكوكايين، و47 ظرفاً من مادة باز الكوكايين، و 11 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي. كما ضُبطت دراجتان ناريتان عائدتان إليهما.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.