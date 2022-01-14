لبنان

ادارة مستشفى حاصبيا شكرت لجنبلاط وقنتيس دعمهما

Lebanon 24
14-01-2022 | 15:17
A-
A+
Doc-P-907249-637777955322085048.jpg
Doc-P-907249-637777955322085048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكرت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وللمغترب غسان قنتيس تقديم مبلغ وقدره ٢٥ الف دولار، من خلال مساع خيرة للشيخ باسم غانم ولوكيل داخلية الحزب التقدمي  الاشتراكي في حاصبيا  سامر الكاخي. 

 واوضحت الادارة أنها ستنشر دوريا تقارير مفصلة عن وجهة صرف كل الهبات المقدمة، آملة في أن تستعيد المستشفى دورها الأساسي في تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-01-14
17:15 | 2022-01-14
17:06 | 2022-01-14
17:03 | 2022-01-14
17:01 | 2022-01-14
16:35 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website