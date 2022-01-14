ادارة مستشفى حاصبيا شكرت لجنبلاط وقنتيس دعمهما

شكرت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وللمغترب غسان قنتيس تقديم مبلغ وقدره ٢٥ الف دولار، من خلال مساع خيرة للشيخ باسم غانم ولوكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في حاصبيا سامر الكاخي.واوضحت الادارة أنها ستنشر دوريا تقارير مفصلة عن وجهة صرف كل الهبات المقدمة، آملة في أن تستعيد المستشفى دورها الأساسي في تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.