إسعاف 6 أشخاص ونقل جريحين وجثتين إلى المستشفى في إشكال مصنع الاسفنج في طرابلس

أشارت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس في بيان عن الحصيلة النهائية للاشكال الذي حصل في مصنع اسفنج في مدينة الميناء، أن 5 فرق إسعاف "عالجت ستة إصابات ميدانيا، ونقلت ثلاث إصابات إلى عدد من مستشفيات طرابلس، بينها جثة متفحمة عثر عليها عقب اطفاء الحريق".ونقل الاهالي جثة لاحد ضحايا الاشكال الذي تخلله اطلاق نار واحراق عدد من السيارات.