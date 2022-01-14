عون يواصل مساعيه لجمع القوى السياسية حول طاولة الحوار

قالت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان "الدعوة للحوار قائمة برغم عدم توجيه الدعوة له، والرئيس عون يواصل مساعيه واتصالاته لجمع القوى السياسية حول الطاولة لمناقشة الازمات القائمة ووضع حلول لها".

وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء أوضحت ان "العقبات والموانع ذاتها ما زالت قائمة".وأوضحت أنه "أمام تعذر انعقاد الحوار ومجلس الوزراء، لم يعرف ما إذا كانت من مبادرات جديدة تفسح في المجال امام تأمين انعقاد جلسة حكومية على الأقل".وقالت أن "الواقع السياسي يزداد تفاقما في حين أن الإجراءات المالية ليست الا آنية".وتحدّثت عن استمرار عمل الوزراء في تحضير الملفات الأساسية.اما بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن المصادر قالت انه "لم يصدر أي شيء رسمي بشأن انجازها نهائيا بعد".