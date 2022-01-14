حوّاط يكرّر تحالفاته وافرام يبحث عن مرشّح

كتبت" الاخبار": يتجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب زياد حواط إلى تكرار التحالف مع المرشح فادي روحانا صقر الذي أمّن لنفسه وللائحة 481 صوتاً تفضيلياً في انتخابات 2018. وصقر من قرطبا، بلدة النائب السابق فارس سعيد ومعقله الانتخابي الأساسي.لم يجد النائب المستقيل نعمة أفرام مرشحاً جدياً شريكاً له في جبيل بعد. فمع تجنب أفرام التفاهم مع قريبه النائب السابق وليد الخوري، تبدو خياراته الجبيلية محدودة بالمحامي أنطونيو فرحات (من مدينة جبيل) الذي اشتهر بواقعة قصر العدل مع النائبة ديما جمالي، ورئيس "المجلس الثقافي" في جبيل نوفل نوفل (من بلدة ترتج) الذي كان حزب الله ينوي ترشيحه على لائحته عام 2018. علماً أن تعثر إيجاد شريك جبيلي جدي له تداعيات على أي مرشح كسرواني، مهما بلغت قوته، لأن جمع جبيل وكسروان في دائرة واحدة يؤثر في الحاصل الانتخابي للائحة.