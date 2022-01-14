التمديد شهراً لقائد اليونيفيل

كتبت" الاخبار": في وقت واحد، تلقّى قائد قوات اليونيفيل ستيفانو دل كول الأسبوع الجاري خبري إصابته بفيروس كورونا، والتمديد لولايته شهراً إضافياً بدءاً من منتصف شباط المقبل. اللواء الإيطالي كان يتحضر لحزم حقائبه بعد ولاية طالت جبراً، لأكثر من ثلاث سنوات، بسبب الجائحة، علماً أن ولاية القائد عامان فقط. إصابة دل كول ألغت احتفالاً تكريمياً دعت إليه بلدية معركة (قضاء صور) الاربعاء الماضي لمناسبة انتهاء مهامه. أما التمديد شهراً، فيعود إلى تأخر البت في الإجراءات البيروقراطية لتعيين خلف له في مجلس الأمن في نيويورك. ووفق المعلومات، فإن الأخير سيكون إسباني الجنسية خدم ضمن كتيبة بلاده التي تتولى قيادة القطاع الشرقي في منطقة جنوب الليطاني. وفي حال ثبت تعيينه، سيكون ثاني إسباني يقود اليونيفيل بعد آلبرتو أسارتا. علماً بأن الوحدة الإسبانية من أكبر الوحدات عديداً وحضوراً إلى جانب الوحدتين الإيطالية والفرنسية.