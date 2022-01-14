14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إرجاء انتخابات رابطة "الثانوي"... ما علاقة الطقس!؟
Lebanon 24
14-01-2022
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
طقس نهاية الأسبوع عاصف. هذا المعطى الذي توقعته مصلحة الأرصاد الجوية أتى «شحمة على فطيرة» للهروب من «طقس التوافق» العاصف أيضاً بين أحزاب السلطة على صيغة ائتلافية للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. الأحوال الجوية جاءت «تخريجة» واقعية للمأزق التحاصصي، إذ أصدرت الرابطة بياناً أرجأت فيه الانتخابات المقررة، غداً، إلى الأحد المقبل في 23 الجاري، تحت غطاء «الحرص على سلامة الأساتذة الآتين من مناطق بعيدة»، فيما الهدف في الواقع إعطاء فرصة إضافية للمفاوضين الحزبيين بإنتاج لائحة تضمن للقوى السياسية الفوز مسبقاً في الاستحقاق. علماً أن هذه القوى تصرفت في اليومين الماضيين على أساس أن الانتخابات مؤجلة حتماً، ولا داعي لحرق الأعصاب، ما عكس «فتوراً» في الاتصالات واللقاءات بين مفاوضيها، وما يعني أن شد الحبال حول الرئاسة وعقد التمثيل لم يُحل، علماً أنه جرت العادة أن يشمل التوافق بين الأحزاب سلة متكاملة أو «باكيدج»: الرئيس والتركيبة التوافقية. التأجيل سيخلط الأوراق ويعيد النقاش، المتوقع أن يستأنف الاثنين، إلى نقطة البداية، فلا شيء محسوماً، والأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، سوى أن التيار الوطني الحر قد لا يشارك في الانتخابات على مستوى الترشيح.
على المقلب الآخر، نجحت المعارضة النقابية المستقلة، أو ما سمي «جبهة التغيير النقابية»، في التوافق على لائحة مكتملة من 18 عضواً لمواجهة السلطة بعد مفاوضات «عصيبة» حول تمثيل القوى النقابية في الجبهة تبعاً لحجم كل منها بالتناسب مع أعداد المندوبين، وتمثيل مندوبي المناطق. وتضم لائحة المعارضة ممثلين عن «التيار النقابي المستقل»، «لقاء النقابيين الثانويين»، «لجنة الأقضية»، «الجماعة الإسلامية»، قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، «مجموعة الأستاذ المستقل في الشوف»، «الثانويون المستقلون في المتن الشمالي»، «تربويو عكار»، ومستقلين.
تابع
الأكثر قراءة
جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله
06:27 | 2022-01-14
14/01/2022 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
08:30 | 2022-01-14
14/01/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-14
14/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج الاكثر تردداً في قراراتها..تعرفوا عليها
Lebanon 24
هذه هي الابراج الاكثر تردداً في قراراتها..تعرفوا عليها
04:43 | 2022-01-14
14/01/2022 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاض الدولار... إليكم السعر الجديد لربطة الخبز (صور)
Lebanon 24
بعد انخفاض الدولار... إليكم السعر الجديد لربطة الخبز (صور)
10:39 | 2022-01-14
14/01/2022 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:33 | 2022-01-15
العبسي: لضرورة الاتحاد والتضامن خصوصا في هذا الظرف العصيب
04:30 | 2022-01-15
الغاز المصري والكهرباء الأردنية نحو لبنان قريبا
04:28 | 2022-01-15
نائب في "المستقبل" يكشف عن معلومة شبه أكيدة: الحريري لن يترشّح
04:20 | 2022-01-15
حادثة مروّعة حصلت في القاع... دخلا إلى منزلها وسرقاها وأبرحاها ضربا وتركاها بحالة حرجة
04:00 | 2022-01-15
ماذا يحتاج لبنان للخروج من أزمته؟
03:55 | 2022-01-15
تصريحٌ إماراتي جديد بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
فيديو
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
15/01/2022 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
02:00 | 2022-01-15
15/01/2022 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
23:30 | 2022-01-14
15/01/2022 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact