لبنان

البراكس يتحدّث عن الدولار وينبّه من عودة الطوابير أمام المحطات... هذا ما قاله

Lebanon 24
15-01-2022 | 00:53
A-
A+
Doc-P-907325-637778302541374005.jpg
Doc-P-907325-637778302541374005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"اصحاب المحطات ليسوا اصحاب مكاتب صيرفة.
سياسة الزامهم بشراء المحروقات بالدولار غير المستقر وبيعهم لها بالليرة مع تحديد السعر لهم، ستعيد الازمات والطوابير.
وبكرا بس نوصل عالازمة بتحملوهم عندها المسؤولية.
ننبه منذ اشهر عديدة "وانقطع صوتنا" والاذان صماء.
الشراء والبيع بالليرة فقط".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-01-15
04:30 | 2022-01-15
04:28 | 2022-01-15
04:20 | 2022-01-15
04:00 | 2022-01-15
03:55 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website