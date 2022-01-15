البراكس يتحدّث عن الدولار وينبّه من عودة الطوابير أمام المحطات... هذا ما قاله

غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"اصحاب المحطات ليسوا اصحاب مكاتب صيرفة.سياسة الزامهم بشراء المحروقات بالدولار غير المستقر وبيعهم لها بالليرة مع تحديد السعر لهم، ستعيد الازمات والطوابير.وبكرا بس نوصل عالازمة بتحملوهم عندها المسؤولية.ننبه منذ اشهر عديدة "وانقطع صوتنا" والاذان صماء.الشراء والبيع بالليرة فقط".