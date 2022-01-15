لبنان

"مرشد العهد" يحاضر باللبنانيين: كيف ما ضربت إيدك هناك فاسدون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-01-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-907326-637778304555267252.jpg
Doc-P-907326-637778304555267252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطل "مرشد العهد" على اللبنانيين صباح اليوم باطلالة اعلامية أطرف ما فيها قوله إن "البلد كيف ما ضربت إيدك هناك فاسدون".
 
ومن قرأ حديث" المرشد" النائب جبران باسيل لتأكد حتما لماذا وصل حال العهد، ومعه البلد، الى ما وصل اليه.
 
و"تعميماً للفائدة" نورد "زبدة" ما قاله المرشد، في حالة انفصال  فظيعة عن الواقع، مراهناً ان ذاكرة اللبنانيين ضعيفة، او انه يمكن بعد أن يُقنع الناس باخبار وروايات وشعارات اوصلت البلد الى ما وصل اليه. 
 
باسيل كرر استحضار اسطوانة "السيناريو التعطيلي ضمن المؤامرة على الرئيس وعلى البلد، أي للذهاب الى الانتخابات والبلد فارط فتزيد النقمة ومشكلات الناس. ومن الواضح انّ المستفيد من هذا الوضع، فريق كبير لديه مصالح انتخابية وسياسية لتحقيق هدفه من خلال ضرب الرئيس".
 
ومن دون حياء وعلى قاعدة "عينك بنت عينك" يقول "المرشد" ان "مؤسسة القضاء خاضعة ليس فقط لتدخّلات سياسية في ملفات قضائية، بل مشرّعة بكاملها للتجاذبات السياسية والخارجية من دون حياء أو خجل". 
 
وفي مؤشر واضح على امكان التحالف بين التيار الوطني الحر  وحركة "أمل" في الانتخابات، رغم الحملات المستعرة بين الطرفين، وجد"المرشد الاكبر" التخريجة المناسبة  بقوله انّ "هذه الخطوة لا يمكن ان تأتي من خارج سياق الخروج من حال "العدم" مع حزب الله، فعندما يتحقق هذا الامر تسوّى الامور…".

وفي "لحظة صفاء"، نطق "المرشد" بالحقيقة التي يعرفها اللبنانيون في لبنان والمهجر ومعهم كل العالم  "الطموح الرئاسي اصبح وسيلة لتعطيل اهم مؤسسات الدولة". 
 
ولم بغفل "مرشد العهد" تمرير الرسائل الانتخابية قائلا"صحيح انّ البعض يخطط لدفع المبالغ الطائلة لإسقاطي، وسعيد لأنّ البترون والقضاء سيستفيدان. هي بسببي حصدت وزراء اكثر من مرة، وسعيد لأنّ مدينتي ستزدهر بفضل المبالغ التي ستهبط عليها اليوم من اجل إسقاطي. انما اذكّر أولوياء الأمر انّ اهل البترون لا يمكن شراؤهم، وليحاولوا قدر استطاعتهم لأنّهم سيحصدون الريح".
 
وعن الملف الحكومي كشف "المرشد" عن اتجاه "لطلب حجب الثقة عن الحكومة، لأنّ رئيسها يتحمّل جزءاً من المسؤولية عن إيقاف عملها"، مضيفاً: "سنفكّر بكل الخيارات المتاحة. فإذا كان الخيار بين عدم وجود حكومة وحكومة غير فاعلة، الأفضل الذهاب الى تشكيل حكومة أخرى. وليس الحل بالقول «ما بتحرز ونروح على انتخابات نيابية".

وقبل الختام جملة قالها باسيل في حديثه كانت مفعمة بالصدق وعبّرت عن الحقيقة"كل شيء يحصل في البلد سببه توقف عمل الحكومة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-01-15
04:30 | 2022-01-15
04:28 | 2022-01-15
04:20 | 2022-01-15
04:00 | 2022-01-15
03:55 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website