لبنان

رئيس سابق: "مش ناسيلكن ياها"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-01-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-907328-637778308637106980.jpg
Doc-P-907328-637778308637106980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكّر رئيس جمهورية سابق أمام زواره "بموقف قوى الثامن من آذار وعلى رأسهم حينها رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون عندما قاطعوا الجلسة الأخيرة للحوار الوطني الذي دعا إليها في قصر بعبدا في رسالة واضحة من الفريق المذكور بأن مجرد الصعود الى بعبدا وإلقاء تحية الوداع على الرئيس غير واردة بسبب الخلاف على قضايا أساسية في حينه  منها  تدخُل حزب الله  في سوريا وموضوع السلاح  أو الإستراتيجية الدفاعية".
وأضاف" المفارقة  ان التاريخ يعيد  نفسه مع الرئيس عون حيث جاء رفض الحوار ،ليس من الخصوم فقط بل مِمن  هم معه في المحور أو الخندق السياسي الواحد "خاتماً " كما تعامِل تُعامَل والدني دوارة" .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-01-15
04:30 | 2022-01-15
04:28 | 2022-01-15
04:20 | 2022-01-15
04:00 | 2022-01-15
03:55 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website