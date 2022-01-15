رئيس سابق: "مش ناسيلكن ياها"

ذكّر رئيس جمهورية سابق أمام زواره "بموقف قوى الثامن من آذار وعلى رأسهم حينها رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون عندما قاطعوا الجلسة الأخيرة للحوار الوطني الذي دعا إليها في قصر بعبدا في رسالة واضحة من الفريق المذكور بأن مجرد الصعود الى بعبدا وإلقاء تحية الوداع على الرئيس غير واردة بسبب الخلاف على قضايا أساسية في حينه منها تدخُل حزب الله في سوريا وموضوع السلاح أو الإستراتيجية الدفاعية".وأضاف" المفارقة ان التاريخ يعيد نفسه مع الرئيس عون حيث جاء رفض الحوار ،ليس من الخصوم فقط بل مِمن هم معه في المحور أو الخندق السياسي الواحد "خاتماً " كما تعامِل تُعامَل والدني دوارة" .