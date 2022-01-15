طرح جديد يحمله هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية

ينتظر لبنان وصول الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي أموس هوكشتاين خلال الأيام المقبلة وبجعبته حماسة أميركية للمضي في ملف الترسيم .

ويقول مصدر أكاديمي معني بالملف " إن أموس يحمل طرحاً جديداً لعرضه على الجانب اللبناني ويقضي بحسب المعلومات باعتماد خط وسط ما بين الخط ٢٣ الثابت الذي إنطلق منه إتفاق "الإطار"والخط ٢٩ الذي يطالب به الوفد اللبناني المفاوض حالياً.

وأشار المصدر المطلع أيضاً الى" أن الطرح الجديد إذا تم التجاوب معه ربما يضمن الكثير من حقوق لبنان بالإضافة الى الإستفادة من الضغط الأميركي على الخصم في هذا الطرح" .