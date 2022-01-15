هل تُرفع العقوبات عن سياسيين لبنانيين؟

تبلّغ وزير زار دولة كبرى مؤخرا ان لا اعادة نظر في الوقت الحاضر بالاجراءات المتخذة من هذه الدولة بحق عدد من السياسيين اللبنانيين لعدم انتفاء الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذه العقوبات.