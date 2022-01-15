لبنان

هل تُرفع العقوبات عن سياسيين لبنانيين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2022 | 01:45
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تبلّغ وزير زار دولة كبرى مؤخرا ان لا اعادة نظر في الوقت الحاضر بالاجراءات المتخذة من هذه الدولة بحق عدد من السياسيين اللبنانيين لعدم انتفاء الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذه العقوبات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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