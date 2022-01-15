لبنان

رؤساء بلديات" مرعوبين" وهذا ما فعلوه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2022 | 02:15
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يعمد عددٌ من رؤساء البلديات في ساحل المتن  الشمالي وبعبدا الى نقل ملكية عدد من عقارات أبنائهم وشركاتهم المزدهرة الى أسماء مقربين موثوقين بعد ورود تقارير أمنية الى جهاتٍ رقابية تفيد بأن هؤلاء عن امتلاكهم ثروات نشأت سريعاً بالرغم من أن أعمارهم لا تتجاوز أل ٤٠ سنة وشركاتهم تم تأسيسها  منذ أقل من عشر سنوات ، "ما يعني إستغلال السلطة والنفوذ".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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