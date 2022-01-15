رؤساء بلديات" مرعوبين" وهذا ما فعلوه

يعمد عددٌ من رؤساء البلديات في ساحل المتن الشمالي وبعبدا الى نقل ملكية عدد من عقارات أبنائهم وشركاتهم المزدهرة الى أسماء مقربين موثوقين بعد ورود تقارير أمنية الى جهاتٍ رقابية تفيد بأن هؤلاء عن امتلاكهم ثروات نشأت سريعاً بالرغم من أن أعمارهم لا تتجاوز أل ٤٠ سنة وشركاتهم تم تأسيسها منذ أقل من عشر سنوات ، "ما يعني إستغلال السلطة والنفوذ".