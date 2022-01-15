"صراع الاجنحة" داخل حركة اجتماعية هدفها سياسي

تعاني احدى الحركات الاجتماعية التي تهدف لأن تصبح حركة سياسية بزعامة احد رجال الاعمال اللبنانيين الذين عاد اسمه للتداول الاعلامي بعيد انطلاق حراك 17 تشرين، مما يُسمّى " صراع الاجنحة" بين المسؤول الاعلامي لرجل الاعمال والمسؤول عن التوجه الاستراتيجي في الحركة، حيث ظهرت بعض التباينات بينهما حيال كيفية مواجهة "حزب الله" في لبنان الأمر الذي أدّى الى تهديد المسؤول الاعلامي جدياً بالانسحاب!

وتشير مصادر مطلعة الى أن رجل الاعمال طلب من فريقه التهدئة ريثما تتّضح صورة المرحلة المقبلة المرتبطة بملف الانتخابات النيابية.