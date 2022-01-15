لبنان

نائب لبناني يتحدّث عن تخفيض ورفع سعر الدولار... ماذا قال؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 01:42
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غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"عندما يكون المطلوب سحب الليرة من السوق، للحد من التضخم، تعمل جهات عديدة، ومنها مصرف لبنان، على تخفيض سعر الدولار، وهذا ما حصل البارحة.
يفهم من ذلك، أن العكس أيضا صحيح، فعندما نحتاج الدولار، نرفع سعره بالسوق، أي أن المودع هو الضحية الوحيدة للنظام المصرفي والصيارفة في كلا الحالتين".
 
 
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