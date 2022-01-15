نائب لبناني يتحدّث عن تخفيض ورفع سعر الدولار... ماذا قال؟

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"عندما يكون المطلوب سحب الليرة من السوق، للحد من التضخم، تعمل جهات عديدة، ومنها مصرف لبنان، على تخفيض سعر الدولار، وهذا ما حصل البارحة.يفهم من ذلك، أن العكس أيضا صحيح، فعندما نحتاج الدولار، نرفع سعره بالسوق، أي أن المودع هو الضحية الوحيدة للنظام المصرفي والصيارفة في كلا الحالتين".