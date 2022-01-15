"أبو عقاب" يتزوج القاصرات ثم يوزعهن على أعمال الدعارة والتسوّل

كتب المحرر القضائي:

في معرض التحقيق الذي قام به مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الضابطة العدلية، وإثر شكوى تقدّم بها مجهول ضد مهدي.م الملقّب بأبو عقاب (سوري) حول تشغيل هذا الأخير لفتيات قاصرات بالتسوّل، وأخريات قاصرات أيضاً بممارسة الدعارة، في إطار شبكة مغلقة تبيّن أنه يتفرّد بإدارتها من مكان إقامته في محلة سد البوشرية حيث يسكن في الطابق الأرضي، بينما تقيم الفتيات في الطابق العلوي، ويعاونه في عمله سائقا أجرة هما إبراهيم.ل و عبدو.م، اللذان يؤمنان نقل الفتيات الى الأمكنة التي ينتظر فيها الزبائن، كما ينقلان الصغيرات منهن الى تقاطع الطرقات في أماكن عدة من منطقة المتن للتسوّل من المارة والسيارات،

وبعد عملية رصد وتتبّع، قامت دورية من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف أبو عقاب في مكان إقامته، ومعه سبع قاصرات جميعهن من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهن بين ١٠ و١٧ عاماً وهن: مريم.م، نزهة.ق، أمنية.غ، مريم.غ، ندى.ب، عبير.أ ونوال.ب، وقد تقاطعت أفاداتهن حول تعرضهن للتعنيف والضرب من أجل القيام بأعمال التسول والدعارة.

وأمام القائم بالتحقيق، أقرّ أبو عقاب أنه يعتمد خطة الزواج من الفتيات القاصرات لكن البالغات ثم يطلّقهن لاحقاً ويدفعهن الى إمتهان الدعارة " عا الساعة"، من خلال عرض صورهن على الزبائن عبر خاصية الواتساب، وهو يقبض منهن الأموال الناتجة عن ممارسة الدعارة بالكامل، ثم يوزع عليهن مبالغ تمكّنهن من تأمين حاجاتهن.

أما صغيرات التسوّل فيتم نشرهن في الشوارع منذ الصباح الباكر ليعود أحد السائقَين عصراً "حتى يلّمن" وإعادتهن الى المنزل مع حواصل التسوّل اليومي.

وبالتوسّع بالتحقيق، تبيّن أن هناك ٦ أسبقيات عدلية بحق أبو عقاب بجرم ترويج المخدرات.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني بالملف، فظنّ بالمدعى عليه أبو عقاب بجرم تسهيل الدعارة لفتيات قاصرات وإرغام أخريات على التسوّل، ما يشكل جناية الإتجار بالأشخاص، وأمر بتسطير مذكرة تحرٍ دائمة لمعرفة كامل هوية السائقين إبراهيم وعبدو، كما طلب إيواء الفتيات في أحد مراكز التأهيل المعنية، فيما أحيل المتّهم أمام القضاء المختص لمتابعة محاكمته بما أُسند اليه.