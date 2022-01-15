لبنان

صورة قديمة ونادرة للرئيس بري من أيّام طفولته... شاهدوا كيف كان

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:13
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نشرت صفحة "شخصيات وأحداث من التاريخ" عبر "فيسبوك"، صورة نادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تعود من أيام طفولته.
 
ولاقت الصورة إعجاب المتابعين، وخصوصاً محبّي الرئيس بري.
 
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