روكز يكشف عن العنوان الأساسي للمرحلة الحالية

رأى النائب شامل روكز في حديث لصوت كل لبنان أن "العنوان الأساسي الذي يجب أن يتم العمل عليه اليوم هو التعافي الاقتصادي وتفعيله خارج اطار المناكفات السياسية في البلد"، مشددا على ان " خطة التعافي الاقتصادي ضرورية وهي تحتاج لاجتماع الحكومة ونحن في مسار اقليمي صعب جدا ومن مصلحتنا الاتجاه نحو تحييد البلاد عن الصراعات الاقليمية".