لبنان

التسوية الرئاسية قبل الانتخابات النيابية!

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
15-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-907358-637778374592920420.jpg
Doc-P-907358-637778374592920420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احد ابرز هموم "حزب الله" التي سترافقه الى الانتخابات النيابية المقبلة ، وربما الى ما بعدها، هي توحيد حلفائه ورص صفوفهم في ظل الهجمة السياسية التي يتعرضون لها في اطار السعي الدولي لعزل الحزب وطنيا واخراجه تدريجيا من المؤسسات السياسية اللبنانية الرسمية...

من وجهة نظر الحزب فإن توحيد الحلفاء سيكون احد عوامل الحفاظ على الاكثرية النيابية بعد الانتخابات، اذ ان لا شيء يستطيع الحد من الخسائر النياببة والشعبية التي سيتعرض لها عدد من حلفاء الحزب سوى توحدهم في لوائح مشتركة. 

لكن عقبات كثيرة تحول دون هذه الوحدة، ولعل الاشتباك السياسي والاعلامي الذي حصل بين حركة امل والتيار الوطني الحر خير دليل على صعوبة ايجاد ارضيات مشتركة يمكن البناء عليها بين حليفي الحزب، خصوصا ان الانتخابات النيابية باتت قريبة وبالرغم من ذلك خيضت الاشتباكات حتى النهاية من دون اي اعتبارات انتخابية.

مع ذلك، لم ينه حزب الله يوما  مساعيه بين الحلفاء وهو يسعى في المرحلة الحالية الى الوصول الى تسوية مشتركة ترضيهم وتجعلهم  قادرين على عقد تحالف انتخابي امام جمهورهم وبيئتهم الحاضنة من دون اي خسائر تنعكس في الصناديق. 

لكن وبالرغم من المكاسب المشتركة بين حلفاء الحزب والمرتبطة بالانتخابات النيابية، الا انهم يفضلون المخاطرة بحجم كتلهم على ان يفوز خصمهم السياسي وشريكهم بالتحالف مع الحزب، بكتلة نيابية كبيرة لان ذلك سيكون مؤشرا ايجابيا له ومرتبطا بالانتخابات الرئاسية وباستحقاقات دستورية اخرى. 

المشكلة الرئيسية بين حلفاء الحزب هي الاتفاق على المرحلة المقبلة، وتحديدا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة  سليمان فرنجية من جهة ورئيس التيار جبران باسيل من جهة اخرى  ولعل الاستحقاقات التي وضعت على طاولة البحث، كالانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون مدار خلاف جدي بين بري وباسيل. 

واذا كان التحالف الوطني الشامل بين كل قوى الثامن من اذار هو المخرج الوحيد للانقاذ الانتخابي والنيابي فإن  حل الخلافات ووضع الاولويات سيكون المحدد الرئيسي لاعادة توحيد حلفاء حزب الله انتخابيا وسياسيا، من هنا تطرح فكرة حصول تسوية رئاسية بين حلفاء الحزب يتنازل فيها احد الزعماء عن الرئاسة لحليفه مدعوما من كل الافرقاء. 

وعليه تحصل الانتخابات النيابية من دون وجود اي مصالح متناقضة او اي عملية تنافسية ويصبح عدد النواب وحجم الكتلة النيابية تفصيلا في الاستحقاق الرئاسي، لا بل على العكس تصبح المصلحة بالحفاظ على الاكثرية مصلحة مشتركة بين كل احزاب وقوى الثامن من اذار ما سينعكس في صناديق الاقتراع وفي اللوائح التي سيتم تشكيلها. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
12:41 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website