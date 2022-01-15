14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: لا عودة الى المدارس قبل تأمين الحقوق
Lebanon 24
15-01-2022
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد مرور اسبوع والاساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمل المسؤوليات. المكاتب مغلقة، الهواتف صماء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحور حول الانشطة الجانبية للوزارة، اما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية "اللاعودة" وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد "مجهولا"، ولكن عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف "اعمل نفسك ميت".
واضاف البيان: "بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة
جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله
06:27 | 2022-01-14
14/01/2022 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
08:30 | 2022-01-14
14/01/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-14
14/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاض الدولار... إليكم السعر الجديد لربطة الخبز (صور)
Lebanon 24
بعد انخفاض الدولار... إليكم السعر الجديد لربطة الخبز (صور)
10:39 | 2022-01-14
14/01/2022 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-01-14
14/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:33 | 2022-01-15
العبسي: لضرورة الاتحاد والتضامن خصوصا في هذا الظرف العصيب
04:30 | 2022-01-15
الغاز المصري والكهرباء الأردنية نحو لبنان قريبا
04:28 | 2022-01-15
نائب في "المستقبل" يكشف عن معلومة شبه أكيدة: الحريري لن يترشّح
04:20 | 2022-01-15
حادثة مروّعة حصلت في القاع... دخلا إلى منزلها وسرقاها وأبرحاها ضربا وتركاها بحالة حرجة
04:00 | 2022-01-15
ماذا يحتاج لبنان للخروج من أزمته؟
03:55 | 2022-01-15
تصريحٌ إماراتي جديد بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
فيديو
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
15/01/2022 11:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
02:00 | 2022-01-15
15/01/2022 11:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
23:30 | 2022-01-14
15/01/2022 11:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact