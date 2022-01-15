لبنان

بعد كراسي العزاء... سرقة نعش في بريتال

Lebanon 24
15-01-2022 | 03:24
A-
A+
Doc-P-907368-637778392778736351.jpg
Doc-P-907368-637778392778736351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد سرقة كراسي عزاء في المنية، علمَ "لبنان ٢٤" أنّه تمت سرقة نعش في بريتال.
 
 
مواضيع ذات صلة
سرقة بـ"الدولار" في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟
lebanon 24
15/01/2022 20:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
منها السرقة وتعاطي المخدرات وترويجها.. توقيف أشخاص في منطقتي برج البراجنة وأنطلياس بجرائم عدة (صور)
lebanon 24
15/01/2022 20:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة محل للمواد الغذائية في برقايل
lebanon 24
15/01/2022 20:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة محترفة سرقت أكثر من 88 دراجة آلية... هذا مصيرها
lebanon 24
15/01/2022 20:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

نعش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
12:41 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website