لبنان

طقس بارد جدّاً يسيطر على لبنان... أمطار غزيرة والثلوج تتدنى إلى الـ900 متر

Lebanon 24
15-01-2022 | 03:44
A-
A+
Doc-P-907371-637778405946770002.jpg
Doc-P-907371-637778405946770002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤثر طقس غير مستقر شتوي بارد على لبنان ويستمر لغاية ظهر الأحد، يحمل معه إنخفاض بالحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على الجبال مع احتمال أن يتدنى مستوى تساقطه ما دون الألف متر صباح وظهر الأحد خاصة شمال وشرق البلاد. وفي حال استمرت الهطولات بعد ظهر الأحد، تحذير من موجة جليد تضرب الجبال والبقاع ليل الأحد والإثنين مع برد قارس وحرارة متدنية.
 
السبت:
1- الحرارة ساحلًا بين ١٠ و١٤ درجة، بقاعًا بين ١ و٨ درجات، وعلى الـ١٠٠٠م بين ٤ و٧ درجات
2- الجو:  غائم وممطر وتتساقط ثلوج على ١٣٠٠ متر
3- الرياح: جنوبية غربية معتدلة من ٢٠ إلى ٤٠ كم/س 
4- الرطوبة السطحية ساحلًا ٨٠ - ٩٠ ٪؜
5- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
6- الرؤية متوسطة
7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الأحد:
 
غير مستقر قبل الظهر وبارد جدًا خاصة بعد الظهر والليل، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ٥ و١٤ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين -٢ و٥ درجات، وبقاعًا بين -٧ و٧ درجات، الرياح شمالية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س، تتساقط أمطار غزيرة صباحًا تصبح محلية ظهرًا، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ إلى ١١٠٠متر صباحًا وأقل شمالًا، يتحول الطقس إلى بارد جدًا بعد الظهر مع خلايا أمطار محلية واحتمال تساقط ثلوج ما دون عتبة الـ٩٠٠ متر. عند توفر الهطول شمالًا وشرق البلاد، يستقر الطقس ليلًا مع تدني الحرارة وموجة جليد على الجبال وفي البقاع.

الإثنين:
 
مستقر وبارد جدًا خاصة صباحًا، الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح ساحلًا بين ٥ و١٢ درجة، على الـ١٠٠٠ متر بين -٢ و٥ درجات وبقاعًا بين -٧ و٦ درجات، الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س، يتشكل جليد على الجبال + ٧٠٠ متر وفي البقاع صباحًا.
المصدر: ال بي سي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
12:41 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website