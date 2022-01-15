لبنان

العبسي: لضرورة الاتحاد والتضامن خصوصا في هذا الظرف العصيب

Lebanon 24
15-01-2022 | 04:33
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 التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، بطريرك الارمن الكاثوليك لبيت كيليكيا رافائيل ميناسيان،  في حضور كهنة ورجال دين.

واستقبل العبسي ميناسيان ومرافقيه في كنيسة القديسة حنة في المقر البطريركي، وسط تراتيل وصلوات تعبيرا عن الشراكة بين الكنيستين ،ثم انتقل بعدها الجميع الى صالون البطريركية، حيث عبر ميناسيان عن شكره للعبسي مشاركته في تنصيبه ، وشرح خطة عمله وَالمشاريع التي ينوي تنفيذها  بالاضافة الى الدور الفاعل لتوحيد الكنيستين.

وشدد العبسي على "ضرورة الاتحاد والتضامن خصوصا في هذا الظرف العصيب حيث يجب على الكنيسة ان تلعب دورها في ظل تقصير المسؤولين ما يحتم العمل على تحقيق شراكة فعلية ليس فقط بين الكنيستين الرومية الملكية الكاثوليكية والارمنية الكاثوليكية بل على مستوى الكنائس".

كذلك َالتقى العبسي طلال المقدسي وَبحث معه في شؤون وطنية واخرى تهم ابناء الطائفة لاسيما في قرى الاطراف، َواطلع منه على ملف تلفزيون لبنان وما حصل في الايام الاخيرة الماضية.

واجرى العبسي اتصالا هاتفيا بوزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي واطلعه على "وجهة نظر ابناء الطائفة من الملف ورفضهم القاطع التنازل عن هذا الموقع مهما كانت الظروف" . وكلف المقدسي متابعة الملف مع وزير الاعلام نظرا لخبرته وتعمقه به.

ثم التقى العبسي المصرفي الكسندر سالم وبحث معه في الشؤون الاقتصادية والمالية والوطنية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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