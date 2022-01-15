لبنان

نائب في "المستقبل" يكشف عن معلومة شبه أكيدة: الحريري لن يترشّح

Lebanon 24
15-01-2022 | 04:28
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قال عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش إنه من المرجّح ألا يترشّح الرئيس سعد الحريري للانتخابات النيابية المقبلة، وقال: "هذه معلومة أصبحت شبه أكيدة. أمّا مسألة خوض الانتخابات في المناطق فهي ستكون موضوع نقاش الجدي معه".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اعتبر حبيش أنّ "الإشكالية في البلد ترتبطُ بأمرين، الأول يتعلق بأزمة النظام السياسي في حين أن الثاني يتصل بسلاح حزب الله"، وقال: "عبر الانتخابات، لا أزمة النظام ستحل ولا أزمة السلاح، ومهما حصلت تغييرات في مجلس النواب، فإننا لن نصل إلى حل من دون القيام بتعديلات على الدستور للكثير من الأمور".
وتابع: "كذلك، لن نشهد أي وصول إلى نتيجة جيدة في لبنان من دون التوصل إلى حلّ إقليمي لسلاح حزب الله". 
مع هذا، فقد اعتبر حبيش أن الكلام عن أن اجراء الانتخابات سيؤدي إلى هبوط سعر الدولار هو "كلام عاطفي وغير علمي"، وقال: "نحنُ لا نعمل وفق العواطف". 

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