لبنان

سرقة بـ"الدولار" في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:05
A-
A+
Doc-P-907386-637778479958444396.jpg
Doc-P-907386-637778479958444396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدَم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية لبئر مياه في سهل بلدة الطيبة بطول 88 متراً تعود ملكيتها للمدعو صالح العيدي.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد قُدّرت قيمة المسروقات بـ400 دولار أميركي.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو يُحاكي تقلّبات الدولار في لبنان.. ما علاقة زياد الرحباني؟
lebanon 24
15/01/2022 20:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب لبناني يتحدّث عن تخفيض ورفع سعر الدولار... ماذا قال؟
lebanon 24
15/01/2022 20:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يطالُ حلوى شهيرة في لبنان.. سعرها يحلّق عالياً فكم بلغ؟
lebanon 24
15/01/2022 20:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان من بعبدا: ما يحصل جريمة موصوفة بحق اللبنانيين فهذا الترهل الاقتصادي المالي وفقدان السيطرة على الدولار يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم
lebanon 24
15/01/2022 20:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
12:41 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website