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لبنان
سرقة بـ"الدولار" في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
15-01-2022
|
05:05
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أقدَم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية لبئر مياه في سهل بلدة الطيبة بطول 88 متراً تعود ملكيتها للمدعو صالح العيدي.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد قُدّرت قيمة المسروقات بـ400 دولار أميركي.
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