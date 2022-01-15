لبنان

هذه المنطقة بلا كهرباء ليومين متتالين.. والسبب: غياب موظف التحويل

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:33
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ناشد أهالي منطقة البترون، في بيان اليوم، "وزير الطاقة والمياه شخصيا، إعطاء تعليماته إلى المسؤولين المباشرين عن تحويل التيار في منطقة البترون، للقيام بواجباتهم، ولا سيما أن البترون الساحلية والوسطى محرومة من الكهرباء منذ يومين، في حين أن الحاجة إليها ماسة وأكثر من ضرورية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وفواتير المولدات الخاصة".
 
وقال البيان: "كان هناك أربعة موظفين يتناوبون على مدار 24 ساعة في المحطة التي لم يعد يعمل فيها سوى موظف واحد، مع غياب موظف تحويل، مما يتسبب بعدم تحويل الكهرباء الى المشتركين في مواعيدها، بالاضافة الى الخطر الكبير على عمال الصيانة في شركة B U S خلال تصليح الأعطال".
 
ودعا "كل مسؤول معني، إلى تحمل مسؤوليته تجاه المنطقة وتأمين التيار ولو بالحد الأدنى المحدد من ساعات التغذية، لأن الساعة والساعتين قد تساهم في التخفيف ولو قليلا من الأعباء عن كاهل المواطنين".


المصدر: الوكالة الوطنية
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