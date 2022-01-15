لبنان

حادثتان داخل مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال عنهما

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:37
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "تويتر"، معلقاً على حادثتين منفصلتين حصلتا في مطار بيروت.
وأشار حمية إلى أنه "تمّ اكتشاف ثقبٍ في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت"، وقال: "للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب".
كذلك، أوضح حمية أن "الخبر الآخر شائع في المطارات ولا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية في ساحة الطائرات من دون وقوع أي ضرر في الطائرة". 
وأردف: "ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة  لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من  70 ٪ عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضاً". 
 
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