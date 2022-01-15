لبنان

الأشد برودة.. هذا ما ينتظركم حتى ظهر الثلاثاء

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:47
A-
A+
Doc-P-907403-637778476572571494.jpeg
Doc-P-907403-637778476572571494.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل   الامطار  خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق و رعد فجرا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر  وما دون في المناطق الداخلية والتي يستمر سقوطها حتى فترة بعد الظهر،تنشط الرياح الشمالية، ويتحول الطقس مساء إلى صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 800 متر ليلا، لذا يحذر من هطر الانزلاق.

وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الاحد، حيث ينحسر تدريجيا مع دخول الكتلة القطبية الجافة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث يؤثر منخفض جوي رطب متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب برياح شديدة وامطار (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان 
السبت: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. يتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة خلال الليل مترافقة ببرق ورعد،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وتلامس ليلاال 1100 متر.
الأحد: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل  الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد فجرا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر  وما دون في المناطق الداخلية والتي يستمر سقوطها حتى فترة بعد الظهر. تنشط الرياح الشمالية، ويتحول الطقس مساء إلى صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشكل طبقة من الصقيع والجليد  في المناطق التي تعلو عن 800 متر ليلا، لذا يحذر من هطر الانزلاق.
الاثنين: صاف اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية)، تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 700 متر خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل، لذا يحذر من خطر الانزلاق.
 الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة مساء وتشتد غزارتها فجر الاربعاء، مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب 85 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 14 درجة،  فوق الجبال من 3 الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 5 درجات.
- الرياح السطحية:   غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط ساحلا ويسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و90 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق - ساعة شروق الشمس:  6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,51
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
12:41 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website