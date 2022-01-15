الأشد برودة.. هذا ما ينتظركم حتى ظهر الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق و رعد فجرا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر وما دون في المناطق الداخلية والتي يستمر سقوطها حتى فترة بعد الظهر،تنشط الرياح الشمالية، ويتحول الطقس مساء إلى صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 800 متر ليلا، لذا يحذر من هطر الانزلاق.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الاحد، حيث ينحسر تدريجيا مع دخول الكتلة القطبية الجافة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث يؤثر منخفض جوي رطب متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب برياح شديدة وامطار (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).الطقس المتوقع في لبنانالسبت: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. يتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة خلال الليل مترافقة ببرق ورعد،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وتلامس ليلاال 1100 متر.الأحد: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد فجرا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر وما دون في المناطق الداخلية والتي يستمر سقوطها حتى فترة بعد الظهر. تنشط الرياح الشمالية، ويتحول الطقس مساء إلى صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 800 متر ليلا، لذا يحذر من هطر الانزلاق.الاثنين: صاف اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية)، تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 700 متر خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل، لذا يحذر من خطر الانزلاق.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة مساء وتشتد غزارتها فجر الاربعاء، مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب 85 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.- الحرارة على الساحل من 9 الى 14 درجة، فوق الجبال من 3 الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 5 درجات.- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 40 كلم/س.- الانقشاع: متوسط ساحلا ويسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و90 %- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق - ساعة شروق الشمس: 6,43- ساعة غروب الشمس: 16,51