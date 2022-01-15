سنترال بيصور معطل والأهالي يناشدون

ناشد أهالي بيصور حل المشاكل في سنترال منطقة بيصور مجدليا - قضاء عاليه والمتوقف عن العمل منذ يومين، بسبب عدم تأمين وزارة الاتصالات مادة المازوت لتشغيله، بالإضافة الى عدم دفع فواتير الاشتراك منذ ثلاثة أشهر، مما أدى الى انقطاع خدمة الهواتف الأرضية والنقالة وكل خدمات الإنترنت.من جهة أخرى، عملت بلدية بيصور على تأمين خط اشتراك للسنترال، إلا أنه لا يزال متوقفا عن العمل.