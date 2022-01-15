العثور على سيارة مُصابة برصاصة في بعلبك.. ما القصّة؟ (صورة)

عثر، اليوم في بعلبك، على سيارة رباعية الدفع من نوع "آف جي"، سوداء اللون، مصابة بعدة طلقات نارية.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإنّه لم يكن هناك سائق على متن السيارة، وقد حضرت دوريّة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة صاحب السيارة وهوية مطلقي النار.

وكان سجل في بلدة الطيبة محاولة سرقة مواشي من قبل مجهولين يستقلون سيارة من نوع "آف جي"، وقد حصل تبادل لاطلاق النار بين السارقين وصاحب المواشي "ح.ياسين".