المصور الصحفي مروان واكيم في ذمة الله

نعت نقابة المصورين الصحافيين المصور مروان واكيم، وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الأسى ننعى إليكم المصور مروان واكيم. لقد فقد الجسم الاعلامي اليوم زميلا عزيزا محبا لزملائه ومهنته مروان المتواضع الحائز على عدة جوائز لاعماله المميزة. لقد عمل بعدة صحف محلية وعالمية وكان مثال المصور الملتزم. إن نقابة المصورين الصحافيين وجميع المصورين يتقدمون بأحر التعازي لأهل الفقيد ولزملائه ومحبيه. مروان ستبقى ذكراك وروحك الطيبة ووجهك الباسم حاضرا معنا دائما".

أسرة "لبنان 24" تتقدم من زملائه وعائلة المغفور له بأحر التعازي، سائلين الله ان يغمر الفقيد بوافر رحمته.