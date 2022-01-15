ثانوية في الجنوب تمدّد فترة إقفال أبوابها.. ما السبب؟

أعلنت ثانوية راهبات عبرا - شرق صيدا، عن تمديد إقفال أبوابها مدة أسبوع لغاية 25-1-2022، وذلك للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" بين طلابها وهيئتها التعليمية.وأبلغت إدارة الثانوية الأهالي بأنّ قرار تمديد الإقفال جاء نظراً لتسجيل العديد من الإصابات بين طلابها والأساتذة، متمنية على الجميع التقيد باجراءات الوقاية والالتزام بالحجر المنزلي قد المستطاع.