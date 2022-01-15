لبنان

وزير الأشغال "غاضب" بشدّة.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-01-2022 | 08:00
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أكدّ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ الثقب الذي عُثر عليه ضمن طائرة يونانية في مطار بيروت، ليس ناجماً عن رصاصة كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار حمية إلى أنّ "الثقب موجود تحت قمرة القيادة، والتقرير الفني الذي وصل إلى وزارة الأشغال من جهات معنية بسلامة الطيران، أكّد أن الثقب لم ينشأ بسبب إطلاق نار تعرضت له الطائرة".
 
وأضاف: "بحسب التقرير، فإن هناك اعتقاد بأن يكون الثقب الموجود قد جاء مع الطائرة من اليونان".
 
وشدّد حمية على أنّ "نهضة لبنان هي بتفعيل مرافقه العامة"، وقال: "كفى استخفافاً بهذه المرافق التي تزيد من إيرادات الخزينة العامة"، وأضاف: "هدفنا كوزراء أن نزيد المال في الخزينة العامة للحفاظ على سيادة البلد، لا أن نعتمد على تسوّل الأموال من الخارج". 
 
وكان حمية كشف في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" تفاصيل الحادثة المرتبطة بالطائرة اليونانية، فضلاً عن حادثة أخرى تتعلق بطائرة قطرية دهس إطارها قطعة معدنية في ساحة الطائرات من دون وقوع أي أضرار. 
 

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