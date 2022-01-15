معطيات برزت عن سعر البنزين.. ما الجديد؟

وأشار التجمع إلى أنه "يلتزم بموقف نقابة المحطات التي قالت إن لديها الكثير من العتب على المديرية العامة للنفط وعلى وزير الطاقة وليد فياض بسبب إصدار جدولي أسعار في يوم واحد".ولفت البيان إلى أنّ "نقابة المحطات أوضحت أنّ الشركات المستوردة للنفط ما زالت تعتمد السعر الاول في بيع البضاعة"، وقال: "النقابة اعتبرت أيضاً أن السعر الجديد يسري مفعوله من الإثنين المقبل عندما يتعلق الأمر بشراء المحروقات، ونؤكد أيضاً على كلام النقابة التي باتت ترى سياسة تهدفُ إلى كسر المحطات وأصحابها".وأعلن التجمع أنّ "أصحاب المحطات يحرصون كل الحرص على تأمين السلعة للمواطن"، وسأل: "ولكن، من يحمينا من الخسارة والإفلاس؟".وأضاف: "لم نستلم البضائع من الشركات المستوردة على السعر الجديد، والجدول صدر مساء الجمعة والشركات تقفل في نهاية الاسبوع".كذلك، وجّه التجمع رسالة إلى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، مؤكداً أنه "لا صفة قانونية له"، كما اعتبر أنه "ينتحل صفة".ودعا التجمع في بيانه "البراكس الى الكف عن التباكي على المحطات"، مشدداً على أن "الأخير لا صفة له سوى أنه صاحب محطة وقود".وفي إطار الرّد على الكلام الموجه ضده، قال البراكس لـ: "لا تعليق على مثل هكذا بيانات".