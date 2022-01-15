بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل والمناطق المجاورة

صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامة البلاغ الآتيي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط شخص مجهول الهوية بعمليات ترويج المخدرات في سن الفيل والمناطق المجاورة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:ر. أ. (من مواليد عام ٢٠٠١، سوري الجنسية)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.بتاريخ 07-01-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الصالومي أثناء قيامه بترويج المخدرات سيراً على الأقدام. وبتفتيشه، ضبط بحوزته /13/ مظروفًا بداخله مادة الهيرويين زنتها حوالي /24/ غ قائم، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي. وبتفتيش منزله الكائن في محلة سن الفيل، عثر بداخله على ما يلي:/40/ مظروفًا بداخله مادة الهيرويين زنتها /71/ غ قائمقطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالي /2،1/غ قائمحبة واحدة لون ازرق وابيض مجهولة النوع، ودفترین ورق لف سجائر.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في محلة سن الفيل والمناطق المجاورة، وانه ينشط لصالح أحد التجار.اجري المقتضى القانوني بحقه واوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.