المطران ابراهيم عرض مع بوشكيان اوضاع الصناعة في لبنان

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وزير الصناعة جورج بوشكيان، برفقة وفد ضم شقيقه ليفون، ليون كروميان، فادي الصياح، جهاد المعلوف، اسعد القاصوف، طوني ومارسيل الحلاق والصحافي سامر الحسيني، قدم لسيادته التهاني بالتولية وبالأعياد المباركة.وعرض بوشكيان للمطران ابراهيم "اوضاع الصناعة اللبنانية في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد والدور الذي تقوم به الوزارة لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار في الصناعة"، كما وضع سيادته في اجواء زيارته الى العراق والإتفاقيات التي وقعت مع الجانب العراقي.وشكر المطران ابراهيم لبوشكيان الزيارة، وشد على يده في موضوع حماية الصناعة اللبنانية وتقديم التسهيلات للصناعيين "الذين يشكلون اليوم عصب الإقتصاد اللبناني"، واشار الى انه "في فترة وجوده القصيرة في زحلة، لمس من كل الوفود التي زارته تغييب زحلة وتهميشها عن القرار، وهذا امر مرفوض كليا، علينا العمل على اعادة الاعتبار الى قرى الأطراف وعدم التركيز على المدن الكبرى. زحلة هي قلب لبنان ويجب الحفاظ على دورها الرائد وعلى خصوصيتها".وجرى الإتفاق بين المطران ابراهيم والوزير بوشكيان على "تعزيز دور الشباب وفتح الآفاق لهم لتحقيق احلامهم ومشاريعهم، من خلال مشاريع مشتركة بين المطرانية ووزارة الصناعة".