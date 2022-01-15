السرقات مستمرة في وضح النهار... هذا ما حصل على أتوستراد المنية – الضنيّة

أقدم مجهولون على سرقة دولاب و بطاريه وكلندر سيارة من نوع مرسيدس تعود ملكيتها للمواطن "م. م" على أتوستراد المنية – الضنيّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".يذكر أأنه ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها هذه المنطقة في وضح النهار سرقة من هذا النوع من قبل مجهولين.وقد توجهت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة لمعرفة هوية الفاعلين.