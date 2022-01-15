لبنان

السرقات مستمرة في وضح النهار... هذا ما حصل على أتوستراد المنية – الضنيّة

Lebanon 24
15-01-2022 | 09:36
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أقدم مجهولون على سرقة دولاب و بطاريه وكلندر سيارة من نوع مرسيدس تعود ملكيتها للمواطن "م. م" على أتوستراد المنية – الضنيّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

يذكر أأنه ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها هذه المنطقة في وضح النهار سرقة من هذا النوع من قبل مجهولين.

وقد توجهت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة لمعرفة هوية الفاعلين.
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