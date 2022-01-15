لبنان

الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
15-01-2022 | 09:42
A-
A+
Doc-P-907485-637778617862974260.jpg
Doc-P-907485-637778617862974260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26350 - 26450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها مساء أمس.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2022-01-15
12:12 | 2022-01-15
12:21 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
13:03 | 2022-01-15
12:47 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website