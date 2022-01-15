الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا

يتم التداول في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26350 - 26450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها مساء أمس.