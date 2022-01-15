لقاء أحزاب البقاع: للعودة الى فكر عبد الناصر ورؤيته القومية

استذكر "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع"، في بيان اليوم في ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر، "قامة عربية استثنائية ما زالت تحتل الحيز الأوسع والأبرز في الوجدان العربي والذاكرة العربية، وصوتا هادرا بلاءات الحق الثلاث، ولا سيما في زمن التهافت التطبيعي المشين للنظام العربي الرسمي مع الدولة العبرية الزائلة، والوقاحة الزائدة في تمجيد خطوات الانبطاح وترجمة عدائية سافرة للمقاومة كحركة نضال تحرري، والتماهي المقزز مع سياسات الكيان الصهيوني المستبيح لحق العرب القومي في فلسطين والجولان ولبنان، والممارس لكل أساليب إرهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني المناضل".وقال: "نحن اليوم مدعوون إلى العودة الى فكر عبدالناصر ورؤيته القومية الجامعة لشمل العرب، الحافظة لكرامتهم، الحامية لثرواتهم وحقوقهم المشروعة، بدلا من الانسياق خلف أوهام سلام زائف واختلاق عداوات غير مبررة، تارة مع إيران وطورا مع غيرها من الأنظمة الداعمة لقوى المقاومة والتحرر".ختم: "نعم، نستذكر عبدالناصر في زمن التذرر الطائفي والتنابذ والعداوات المذهبية. تمذهبت الأمة فكان سقوطها عظيما. لنعد للعروبة عروبة عبدالناصر الجامعة المانعة للفرقة، لأنها كانت وستبقى الترياق لهذا السقم، لا بل هذا السم الاستسلامي القاتل".