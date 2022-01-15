محمد نصرالله: لبنان قادر على حماية نفسه من أطماع العدو والانتخابات في موعدها

أكد النائب محمد نصرالله عضو كتلة "التنمية والتحرير" أمام زواره في مكتبه في سحمر، أن "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا يراهنن أحد على غير ذلك"، مستغربا التداول باحتمال عدم حدوثها من البعض، مؤكدا "ضرورة الاستعداد بكل المعايير لخوضها".وأشار الى أن "التنافس سيكون بين الدعاة للحفاظ على لبنان القوي القادر على حماية نفسه من أطماع العدو الاسرائيلي من جهة والساعين الى المساواة بين اللبنانيين عبر تغليب المواطنة والكفاءة على الطائفية والمذهبية وبين من يريد عن قصد او غير قصد اضعاف لبنان بالدعوة الى سحب سلاح المقاومة، ليبقى ضعيفا أمام العدو بتعزيز الطائفية المقيتة مباشرة او غير مباشرة، عبر الدعوة الى الفدرلة أو ما يعادلها"، مؤكدا القناعة بقول الامام الصدر "لبنان أكبر من أن يبتلع وأصغر من ان يقسم".واشار الى أن "التآمر على لبنان عبر حصاره وشل الليرة اللبنانية وإحلال الفقر للضغط على اللبنانيين للانقلاب على الثوابت الوطنية، باختيار خط التبعية للاجنبي عبر الرشوة المغلفة بجمعيات المجتمع المدني امر لن يكسر وعي وصمود اهلنا"، داعيا الى "أقصى درجات التكافل لمساعدة بعضنا البعض على تجاوز هذه المرحلة التي نمر بها".