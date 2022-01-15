لبنان

دريان يزور صرح الأزهر في البقاع

Lebanon 24
15-01-2022 | 11:07
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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفدٍ ضم رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عساف والمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي، والقاضي الشيخ خلدون عريمط ووفد من العلماء ، صرح الأزهر في البقاع، وكان في استقباله إدارة مؤسسات أزهر البقاع وقضاة الشرع والمجلس الاداري للأوقاف الاسلامية في البقاع وعلماء البقاع. 
ورحب بالمفتي دريان رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن ومدير مؤسسات أزهر البقاع الشيخ الدكتور علي محمد الغزاوي. 
وكانت كلمة للمفتي دريان استذكر فيها المفتي الميس الذي سعى لبناء هذا الصرح ودوره في النهضة الدينية والعلمية.
وأمل دريان أن تبقى مؤسسات الأزهر قائمةً بذاتها، مؤكداً على ضرورة التفاف المشايخ والعلماء حول تلك المؤسسات لبقائها رائدةً.
ومع هذا، أكد مفتي الجمهورية أنه على تواصل يومي مع المعنيين لاستمرار العمل المثمر فيها. 
وعن موعد تعيين مفتٍ جديد لزحلة والبقاع، قال دريان: "هناك أصول قانونية لإجراء هذا الاستحقاق وعلينا النظر والقيام بها. الهيئة الناخبة التي تُعّد المديرية العامة للأوقاف الاسلامية لوائح شطبها هي من تقرر من هو المفتي بأخذ العلم بظروف البلد والمهل القانونية لهذه العملية".
 
وكان سماحته قد زار دارة المفتي الراحل الشيخ خليل الميس والتقى عائلته، حيث رحب به القاضي الشيخ طالب جمعة وشكره لزيارته، ثم انتقل الوفد لقراءة الفاتحة عند ضريح صاحب السماحة رحمه الله.
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