الجيش يدهم حي الشراونة في بعلبك.. ماذا يجري هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأن قوّة من الجيش نفذت مداهمة في حي الشراونة - بعلبك.

ووفقاً للمعلومات، فقد جرى ضبط أسلحة ومخدرات تعود لمطلوبين.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ المداهمات التي حصلت ارتبطت بقضية الجثة التي عثر عليها أمام مستشفى دار الحكمة في محلة الجمالية - بعلبك، والتي تعود لشخصٍ سوري ما زال مجهول الهوية.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ صاحب الجثة كان يعمل ضمن عصابة تعود للمدعو "ح.ج."، والتي قد تكون مسؤولة عن محاولة سرقة المواشي في بلدة الطيبة.

كذلك، قالت المصادر العسكرية لـ"لبنان24" إنّ الجيش لم يتمكن من توقيف أي فردٍ من العصابة، بل عثر على مضبوطات شملت مخدرات وأسلحة .