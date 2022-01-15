بعد رصد ومتابعة.. مروّج مخدرات بقبضة "الأمن" في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص بجرم ترويج مخدّرات، وذلك في محلّة السويقة – طرابلس، ويدعى: ج. د. (مواليد عام 1986، سوري الجنسيّة)، وضُبط بحوزته /631/ حبّة "كبتاغون" و /459/ غ من حشيشة الكيف و حبة "ترامال".

وتبيّن أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات توقيف غيابية، بجرم إتجار وترويج المخدرات، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".