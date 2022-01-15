لبنان

ميقاتي يعلّق على قرار "الثنائي الشيعي" العودة إلى مجلس الوزراء.. ماذا قال؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:12
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الآتي:
 
يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية  خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.
 
إن دولة الرئيس ، وكما سبق وأعلن ، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي  بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها. 
وقد اجرى دولته اتصالاً بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع".
 
 
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